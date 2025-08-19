一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を8月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までのお盆、年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ザ・プリンスパークタワー東京（2名素泊まり）が31,228円から、リッチモンドホテルプレミア東京スコーレ（同）が11,060円から、東急ステイ札幌（同）が8,354円から、ラビスタ函館ベイ（同