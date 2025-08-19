全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜パース線を期間増便する。現在は月・木・土曜の週3往復を運航しており、12月1日から2026年4月19日までは1日1往復に増便する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が10時間10分、パース発が9時間35分。オセアニア路線はこの他に、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復運航する。■ダイヤNH881東京/成田（11：20）〜パース（20：30）NH882パース（21：55）〜東京/成田（08