◇全国高校野球選手権 準々決勝(19日・甲子園)全国高校野球選手権は19日、準々決勝第3試合で県岐阜商が横浜との死闘を制して、ベスト4進出を決めました。県岐阜商は5回までに4点リードするものの、4-4と追いつかれ延長タイブレークへ突入。10回表に3点を奪われ4-7と窮地に陥りますが、その裏にノーアウト満塁から小鎗稜也選手(3年)が起死回生の走者一掃の2塁打を放ち、同点に追いつきます。11回は、横浜の攻撃を無得点に抑えた県岐