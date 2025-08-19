元バレーボール女子日本代表の大友愛さんが、自身のインスタグラムを更新。娘であり、バレーボール女子日本代表として活躍する秋本美空選手19歳の誕生日を祝ったことを報告しました。大友さんは、ケーキを持って笑顔を見せる秋本選手とそのケーキを狙う愛犬・タイソンの写真を投稿。ケーキには、「Happy Birthdayみく」と書かれたプレートが乗せられており、「(秋本選手の)大好きな桃のケーキでお祝い」というコメントが添えられて