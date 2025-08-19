NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。オリックスは西川龍馬選手と川瀬堅斗投手を登録しました。西川選手は7月1日の西武戦で走塁時に足首を負傷し、翌日には登録を抹消。抹消時にはリーグ2位の打率.314をマークし、4本塁打、31打点と好調を見せていましたが、悔しい離脱となりました。その後はリハビリに励み16日の2軍戦で実戦復帰。2軍戦では3試合に出場し、3打点をあげ、打率.250をマークしています。同じく登録となったのは川