男性が刺されて死亡する事件があった公民館＝3日、静岡市駿河区静岡地検は19日、静岡市駿河区の公民館で自治会顧問の男性を刺殺したとして、殺人などの疑いで逮捕、送検された無職澳塩孝之容疑者（54）の鑑定留置を始めた。刑事責任能力の有無などを調べる。12月9日まで。澳塩容疑者は2日午後7時半ごろ、同区中島の公民館で、自治会顧問石上義之さん（78）の背中などをサバイバルナイフのような刃物で複数回刺し、殺害した疑い