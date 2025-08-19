【女子旅プレス＝2025/08/19】人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」と旅行ガイドブック「まっぷる」がコラボレーションした、日本全国の刀剣旅ガイド『まっぷる 刀剣乱舞トラベラーズガイド』（昭文社）が、2025年9月10日に発売される。【写真】「エヴァンゲリオン」観光ガイド本登場◆ファンを“刀剣旅”に誘うスペシャルガイドブック刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞ONLINE」10周年を記念して制作された同書は、刀剣男士のモチ