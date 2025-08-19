６回横浜２死二塁。池田が中前適時打を放ち３−４の１点差とする＝甲子園（立石祐志写す）◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）高校野球の第１０７回全国選手権大会は１９日、兵庫県西宮市の甲子園球場で準々決勝が行われた。神奈川代表の横浜（３年ぶり２１度目）は、県岐阜商（３年ぶり３１度目）に７―８で延長十一回タイブレークの末、サヨナラ負けし、２７年ぶり２度目となる春夏連覇はならなかった。横浜は