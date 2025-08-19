昔ながらの街並みが残る岡山県倉敷市の美観地区を舞台に、街で花火を打ち上げようと奔走する高校生たちの奮闘を描いた青春映画『蔵のある街』が8月22日から全国公開される。倉敷市出身の平松恵美子監督が手掛けた本作で、倉敷市に住む高校生の蒼と紅子を演じた山時聡真と中島瑠菜に話を聞いた。−最初に脚本を読んだ印象から伺います。山時すごく勇気をもらいました。脚本を読んだのは、高校を卒業して3カ月後ぐらいでしたが、