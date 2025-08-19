マライア・キャリーが、ロンドン中心部の高級ホテルに滞在した際、まさかの“前座”扱いを受けていた――そんな話題が英ザ・サン紙で報じられている。世界的ディーバのマライアが宿泊していたのは、セレブ御用達のラグジュアリーホテル。しかし同じタイミングで、ウクライナのゼレンスキー大統領がチェックイン。結果、ホテル内の注目はすべて大統領に集中し、マライアはまるで“前座”の状態だったという。ある情報筋はこう語って