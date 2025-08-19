¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÆü¾ï¤òX¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Á¤¯¤ï(Çò¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó)(@chikuwa78107742)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£²ÆµÙ¤ß¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µÙ¤ß¤ÎÊ¬¡¢¤è¤êË»¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤â¸¤¤â²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤¹¤¤¡×¤È¡¢¤ªµÙ¤ß¥âー¥É¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ò»£±Æ¡£ÍýÁÛ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1Ëç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤À¤éー¤ó¡Ä²ÆµÙ¤ß¥âー¥É¤Ê»Ò