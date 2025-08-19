巨人は、オフィシャルパートナーのＮＩＫＥが手がけるファンギアコレクションの新商品を、１９日から発売すると発表した。巨人公式オンラインストアと東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＯＦＦＩＣＩＡＬＴＥＡＭＳＴＯＲＥ」で取り扱う。選手の写真やジャビットをピクセルアートで表現したデザインと、ジャビットの可愛らしい目元を大胆に配したＴシャツが用意されている。【商品一覧】■ユニセックス・ウーブ