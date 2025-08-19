男子プロバスケットボールＢリーグの理事会が１９日、都内で行われ、終了後に島田慎二チェアマンが取材対応した。１８日にＮＢＡレイカーズの八村塁が昨年１１月の日本協会（ＪＢＡ）への批判的な発言に対し「僕が最近代表、協会のやり方が違うんじゃないかと指摘しているだけ。僕はバスケで日本が強くなってほしい」などと言及。このことを受け島田チェアマンは「批判を再びしたというよりは、真意を確認されて答えた。新たな