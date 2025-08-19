◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商８ｘ―７横浜＝１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）県岐阜商が横浜（神奈川）を下し、準決勝進出を決めた。延長１０回に３点を献上したが、直後の攻撃で同点に追いつき７―７。延長１１回、３番手の和田聖也が無失点でしのいだ直後の攻撃。２死一、三塁から４番・坂口路歩が左前へサヨナラ打。センバツ王者との激闘に終止符を打ち、１６年ぶりの４強入り