◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神ビーズリー投手、栄枝裕貴捕手▽阪神井坪陽生外野手▽ヤクルト石山泰稚投手▽中日大島洋平外野手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク今宮健太内野手▽日本ハム達孝太投手▽ロッテ木村優人投手▽楽天伊藤裕季也内野手▽オリックス川瀬堅斗投手、西川龍馬外野手【出場選手登録抹消】なし