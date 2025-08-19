美容ライターの遠藤幸子です。40代になると、目元のくすみやたるみなどが気になり始める方が多いのではないでしょうか。そんな40代女性にこそおすすめしたいのが、涙袋メイク初心者でも若々しい涙袋になれる、キャンメイク「アイバッグコンシーラー」（715円・税込）。今回は、なぜ40代におすすめなのか、実際の使い方や色選びのポイントまで詳しく紹介します。◆若見えの鍵を握る！ 涙袋メイクが40代におすすめの理由40代