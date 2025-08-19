8月1〜3日に東京・お台場で開催されたTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）は、15周年を迎えた今年も大きな盛り上がりをみせた。Devil ANTHEM.（デビル・アンセム）もアイドルたちの祭典を彩ったグループの一つ。6人組の中でも黒髪ボブカットが印象的なのが、グラビアでも活躍する水野瞳だ。新創刊のグラビアムック「PARADE（パレード）」に出演した彼女が、同誌の撮影後に、アイドル活動とグラビア活動への熱い思いを語った。【写真】自