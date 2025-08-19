8月16日（現地時間、以下同）、67歳の誕生日を迎えた歌手のマドンナ。誕生日当日は、4人の子供たちとともにイタリア・シエナの競馬場で競馬観戦 しているところを目撃されている。【写真】《マドンナ(67)・驚愕の激変》「彼女がマドンナ本人だなんて信じられない！」健康状態を気にする声も1982年に24歳でソロデビューし、“クイーン・オブ・ポップ”として、40年以上アメリカ音楽業界の頂点に君臨し続けるマドンナ。キャリア