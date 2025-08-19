20日からTICAD（＝アフリカ開発会議）がはじまります。日本とアフリカの経済促進にむけて、投資を含む署名締結が過去最多の300件以上行われる予定です。今回のキーワードの1つが「投資」で、石破首相も参加し、日本政府や民間企業などの投資を含む経済連携の案件で署名披露式が行われる予定です。署名は300件以上と過去最多になる見通しです。署名式に参加予定の日本企業は、ナイジェリアでエイズ撲滅に取り組む製薬会社への増資を