気象庁は、今後も全国的に高温になり、秋らしい季節の到来は遅くなるとの見込みを発表しました。異常気象情報センター及川義教所長「秋が深まっていく季節の進行が遅い。向こう3か月の気温は全国的に高い」19日も各地で厳しい猛暑となっていますが、気象庁が発表した来月から11月にかけての3か月予報では、全国的に高温になる見込みで、暑さはしばらく続くとしています。温暖化に加えて、高気圧の張り出しが強いため暖かい空気に