パレスチナ自治区ガザでの戦闘をめぐり、イスラム組織ハマスが仲介国が提示した案に同意したなどとAP通信が報じました。AP通信は18日、イスラエルとハマスとの停戦交渉を仲介するエジプト当局者の話として、ハマスが停戦案に同意したなどと報じました。この停戦案の詳しい内容については明らかになっていませんが、複数メディアは▼戦闘を60日間停止し、▼その間にハマスが生存している人質のうち半数を解放する内容だと伝えていま