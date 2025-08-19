メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬの新アルバム「ＭＥＴＡＬＦＯＲＴＨ」が、米国の音楽ヒットチャート・ビルボードの総合アルバムチャートで初登場９位を記録し、日本人グループ史上初のトップ１０入りを果たしたことが１９日、分かった。また日本語歌唱アルバムのトップ１０入りも初となる。過去には１９年発表のアルバムで同チャート１３位に入ったが、８日にリリースの今作で自己最高記録を更新。同作はオリコン