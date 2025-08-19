NHK総合「ファミリーヒストリー」が18日、放送された。元プロテニスプレーヤーの松岡修造（57）のルーツに迫った。母方の山本家のルーツは静岡市清水区。修造の母千波静は元宝塚歌劇団雪組男役として活躍。姉の淳子（千波淳）、妹の正子（千波薫）も元タカラジェンヌ。その4人娘（息子は死別）を立派に育て上げたのがフサ子さん。松岡にとって、祖母に当たるフサ子さんは大切な存在だった。VTRを見終えた松岡は「僕にとっておばあ