7歳になる元保護猫の男の子、しょぼぼくんを連れて、かかりつけの動物病院に行った飼い主、もんちこ（@tatatano129）さん。【写真】「薬をあげるタイミングが可愛い」…薬袋に書かれていたのは診断の結果は「軽い唾液腺炎」。「ステロイドと抗生剤で様子見」となったそうだ。そして、「しょぼぼ、昨日から体調崩してしまってハラハラしてたけど、かかりつけの獣医さんに診てもらえてめちゃくちゃホッとした。やっぱり信頼してる先