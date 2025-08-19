◆ソフトバンク―西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの今宮健太が1軍に合流した。小久保裕紀監督はスタメンでの起用を明言した。小久保監督は「今日はスタメンです。（制限は）ない。普段通り」と説明した。左脇腹を痛め、戦列を離れ、約2カ月ぶりの復帰。小久保監督は「彼は危機感もあるでしょうから。ポジションを死守するというところで危機感がある。野球人生にとってはプラスになる」と期待を語った。