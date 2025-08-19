◆ソフトバンク―西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの今宮健太が1軍に合流した。一方で同時期に実戦復帰した栗原陵矢の1軍復帰は見送られた。試合前練習中に取材対応した小久保裕紀監督は「今日（栗原と）連絡して、1軍でレギュラーとしてスタメンで出続けられる状態をつくってくれと話しました。優勝するためには彼の力が必要。9月に大暴れして月間MVPを取って、最後おいしいところをあいつが持っていったな