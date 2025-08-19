国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、2026年2月15日と3月7日に実施されるTOEIC L&R公開テストにおいて、合わせて13の受験地を追加することをアナウンスした。より多くの人に受験機会を提供するための取り組みの一環としている。 TOEIC Listening & Reading公開テスト○2月15日に12カ所、3月7日に1カ所を追加2026年2月15日に追加される受験地は、八戸、山形、福井、山梨、長野、三島・沼津、徳島、香川、長崎、大