ヒーローズは、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『仮面ライダークウガ』第28巻(原作:石ﾉ森章太郎/脚本:井上敏樹/作画:横島一/企画:白倉伸一郎)を、8月16日に発売する。さらに、「仮面ライダークウガ」の放送開始25周年を記念して、8月16日から8月29日まで、「祝!仮面ライダークウガ25周年!大好評につき25円セール第2弾!」を各電子書店で開催する。1〜15巻は25円、16〜25巻は半額となる。(C)