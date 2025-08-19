気象庁は、きょう(19日)、岡山県北部に竜巻注意情報を発令しました。 【写真を見る】【竜巻注意情報】岡山県に発令落雷・ひょう・急な強い雨にも注意を【19日 午後3時53分時点】 気象庁によりますと、岡山県北部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。 雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。