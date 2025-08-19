LIFULL seniorが運営する「LIFULL 介護」は8月14日、「親世代・子世代への生前整理・片付けに対する意識調査」の結果を発表した。同調査は8月6日〜8日、子どもと別居している65歳以上の男女537人と、親と別居している40代〜50代の男女477人を対象に、インターネットで実施した。自宅(親が住む家)に生前整理・片付けが必要だと思う割合自宅(親が住む家)に生前整理・片付けが必要だと思う割合は、親世代は79%、子世代は67.6%で、親子