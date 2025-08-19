数か月前に2人目の娘を出産した私は、毎日慌ただしい日々。そんな中、悩んでいるのが隣の市に住む義母が毎晩訪れてくることです。■義母の訪問が煩わしい義母の気持ちはありがたいのですが、かえって気を使ってしまうこともあり、疲れている自分がいます。ようやく職場復帰の日がきて、義母の毎日の訪問がなくなったと安堵していたのですが…自宅に車はなく、夫は出勤が早いので義母に送ってもらえれば楽だと思います。でも私には