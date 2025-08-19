どっちのがドキドキした？帰国子女で社長の息子！？ドラマの設定みたいな人がバイト先に！／エセスパダリには屈さない！2（1）スパダリとの恋愛に憧れる女子高生・茜（あかね）をいつもからかってばかりの、幼馴染で同級生の雫（しずく）。雫にのせられて"どっちが先に惚れさせるか"という恋の駆け引きゲームをはじめることになった茜は、今まで弟のように感じていた雫を意識するようになってしまって…。理想のスパダリ像のような