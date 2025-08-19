戦時中に殺処分されたライオンの剥製＝9日、大阪市の天王寺動物園大阪市の天王寺動物園で、戦時中に動物が殺処分されるなどした歴史を伝える企画展「戦時中の動物園」が開かれている。担当者は「戦争の悲惨さや命の尊さについて考えてほしい」としている。31日まで。同園は日本で3番目に古く、1915年の開園から110周年を迎えた。戦時中の43〜44年、「空襲でおりが壊されて逃げ出す危険がある」などの理由で、ライオン、ホッキ