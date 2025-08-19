プロ野球・ヤクルトは19日の公示で、石山泰稚投手を1軍登録しました。今季13年目の36歳右腕は、28試合で3勝1敗、7ホールド、14セーブ、防御率0.66をマーク。苦しむチームの中でクローザーとしてチームを支え、オールスターには監督選抜で選出。「左内腹斜筋肉離れ」のために出場辞退となっていました。7月12日に登録抹消となって以来の1軍復帰です。