スペイン１部バルセロナの同国代表ＦＷラミン・ヤマル（１８）が、チーム編成にも意見しているようだ。ヤマルは７月に１８歳になったばかりだが、すでに中心選手として君臨し、今季から１０番を背負っている。そんな中、スペインメディア「エル・ナシオナル」は「ヤマルは、かつてのメッシのように、友人をバルセロナに残すよう圧力をかけている」と報じた。その友人とはＤＦエクトル・フォルト（１９）。ハンジ・フリック監督