20日の県内は、湿った空気の影響で各地とも雲が広がりやすい一日となりそうです。薩摩地方では、枕崎を中心に断続的に雨が降る見込みで、その他の地域でも一時的に雨が降る可能性があります。大隅地方は、日中を中心に雨が降り、急な強い雨や落雷に十分な注意が必要です。種子島・屋久島地方では、雨雲が次々と流れ込み、屋久島の尾之間では一日を通して雨が続き、激しく降ることもある見込みです。傘が必要な一日となるでし