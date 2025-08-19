静岡市の公民館で男性が刃物で刺され殺害された事件で、静岡地方検察庁は逮捕・送検された容疑者の男の責任能力を調べるため鑑定留置を始めたことを明らかにしました。 この事件は8月2日、静岡市駿河区中島の公民館で会合に参加していた男性（78）が背中などを刃物で複数回刺されて殺害され、警察は殺人などの疑いで近くに住む無職の男（54）を逮捕・送検しています。 静岡地検は、男の犯行当時の精神状態を調べるため8月19日か