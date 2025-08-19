阪神・近本光司外野手（３０）が１９日、出場選手登録日数が７年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。近本は京セラドームでの中日戦の試合前練習後に取材対応。「まずここまでけがなく来られたことと、毎年試合に出ることができたというところで、いろいろな人に感謝しながら。７年間関わった人、またそれまでに関わった人、いろいろな人に感謝したいなと思います」と率直な思いを語った。入