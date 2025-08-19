右膝痛で離脱していた巨人のフォスター・グリフィン投手が１９日、傾斜での投球を再開した。「膝なので時間はかかるかもしれないけど、１日１日良くなっています」と患部の状態を明かした。膝の違和感を自覚したのは７月１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）。２日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）は４回４失点で降板し、翌３日に登録抹消となっていた。その後はジョグや軽めのキャッチボールでリハビリを続けてきた。この日はジャイアンツ