◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１９日・エスコンフィールド）オリックス・西川龍馬外野手が１か月半ぶりに１軍復帰した。７月１日の西武戦（那覇）で走塁時に左足首を負傷し、翌２日に出場選手登録を抹消。ファームでは段階を踏んで調整を進め、８月１６、１７日のウエスタン・中日戦（ナゴヤ球場）に出場していた。２位・日本ハムに９ゲーム差を離され、４位の楽天とは３ゲーム差の３位。ここまで６９試合で打率３割１分