阪神・近本光司外野手が１９日、出場選手登録日数が７年に達し、国内ＦＡ（フリーエージェント）権の資格取得条件を満たした。同日の中日戦（京セラドーム大阪）の前に報道陣の取材に応じた近本は「７年間、関わった人、またそれまでに関わった人、いろいろな人に感謝したい。調子が悪いときも、打てないときもあるんですけど、それでも使っていただいた。すごく自分としてもいい経験ができたし、いろいろな面で成長できた」と