◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」もし自分に記者としての長所があるとすれば、長時間のインタビューが苦ではないことだと思っている。かつて古舘伊知郎さんに言われた。「あなたのいいところは時計を見ないところです。必死で話している時に時計を見られると申し訳なくなる。気持ちよく話させてくれてありがとう」。その言葉は毎回、私の背中を押す。先日、大黒摩季さんの取材は午後７時に始まり、終わると１０時を過ぎて