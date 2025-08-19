４月に米キャピトル・レコードとパートナーシップ契約を締結した女性３人組メタルダンスユニット・ＢＡＢＹＭＥＴＡＬの最新アルバム「ＭＥＴＡＬＦＯＲＴＨ」（８日発売）が、最新の米ビルボードの総合アルバムチャート「Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ２００」で初登場９位を記録した。メンバー全員が日本人のグループとして、⽇本語歌唱アルバムとしても史上初となるトップ１０入りの快挙になる。これまで坂本九さん「Ｓｕｋ