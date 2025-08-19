JR高山線は19日午後2時55分ごろ、岐阜県下呂市の下呂駅から飛騨萩原駅の間の上下線で一時運転を見合わせましたが、午後3時54分に再開しました。 下呂市消防本部によると、鉄橋の上の枕木から煙が出ていたということで、午後3時半過ぎに鎮火したということです。