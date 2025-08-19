記者会見する国民民主党の玉木代表＝19日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は19日の記者会見で、参院選を受けて執行部体制を改めた日本維新の会が自民、公明両党の連立政権参画に意欲的だとの見方を示した。これに対し、維新の藤田文武共同代表は会見で「決め付け」だとして、不快感をあらわにした。玉木氏は「自公維で連立して他の野党の意見が全く通らなくなると、また民意の反発を受ける」とけん制した。維新創設者の橋