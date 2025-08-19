NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。中日は大島洋平選手を登録しました。16年目を迎えた39歳の大島選手は、7月の月間打率.111と状態を落とし7月31日に抹消。しかしファームでは16試合の出場で打率.400と好成績を収め、再昇格となりました。中日は前日、鵜飼航丞選手や土田龍空選手らを抹消しています。