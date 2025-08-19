ドル円は一時148円11銭まで急騰もすぐに下げる＝東京為替概況 19日の東京市場でドル円は147円台後半での推移から、午前中に一時148円11銭まで上昇した。米格付け大手S＆Pグローバル・レーティングスが米国のソブリン格付けを「AA+/A-1+」で据え置くことを発表。昨日の海外市場で上値を抑えていた148円手前の売りをこなして148円台に乗せる展開となった。しかし、高値を付けた後すぐに反落となった。148円台で