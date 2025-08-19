【これからの見通し】東京市場でドル買いの動きは続かず、方向性探る展開 東京市場ではドル買いの動きが強まる場面があった。格付け会社S＆Pが米国債の格付けを「AA+/A-1+」に据え置き、見通し「安定的」と発表したことに反応した。ただ、ドル買いは長続きせず。足元のドル円は前日比ドル安圏、ユーロドルとポンドドルは下に往って来いと前日ＮＹ終値付近に買い戻されている。 ウクライナ和平については、まだ話し