ドル円一時１４７．５７レベル、ややドル安に＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、ややドル安に傾斜している。ドル円は安値を147.57レベルに広げている。ユーロドルは1.1670付近へ再び買われており、東京朝方の高値1.1675レベルに接近している。ポンドドルも1.3515付近まで買われており、東京朝方の高値1.3525レベルに接近。米１０年債利回りは４．３３％台後半と小幅の上昇。足元のドル売りの動きは、東京午前のドル高に対