8月20日（水）の『徹子の部屋』に、大和田伸也が登場する。【映像】残間里江子、75歳の後期高齢者に。99歳で逝った母が遺した言葉に今でも元気づけられる弟は大和田獏、妻は五大路子という芸能一家の大和田。シリアスな役柄も多いが、今“ぬい活”で小さな子どもにも人気だという。実は大和田はぬいぐるみが大好きで、自宅には数えきれないほどのぬいぐるみをコレクションしているという。外出の際にお気に入りのぬいぐるみを持参